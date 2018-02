Papon poderá terminar seus dias em liberdade O ex-ministro francês Maurice Papon, de 91 anos, que cumpre pena de 10 anos por cumplicidade em crimes contra a humanidade, poderá terminar seus dias livre. A Corte Européia dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, condenou a França considerando "injusto" o processo no qual Papon foi condenado, em 1998, no Tribunal de Bordeaux. Papon, secretário-geral da Prefeitura da Gironde em 1942, foi um dos signatários da ordem de transferência de 1.690 judeus franceses para os campos de concentração durante o período de ocupação nazista. A Justiça francesa se negou três vezes a atender a pedidos para a libertação de Papon feitos por seus advogados. Estes justificam os pedidos com a idade avançada e o estado de saúde de Papon, que continua detido no "Pavilhão Vip" da Penitenciária de La Santé. O ministro da Justiça, Dominique Perben, declarou que a decisão da corte de Estrasburgo condenando a França no processo Papon não terá conseqüências importantes, pois a situação de direito não mais existe. Isso porque a corte estimou que o fato de Papon não ter se constituído como prisioneiro na véspera do julgamento de seu recurso pela mais alta corte de Justiça do país, o que determinava a lei francesa na época, contrariava a Convenção Européia dos Direitos do Homem. Essa disposição que privou Papon, em 1999, do recurso do julgamento impetrado por seus advogados, acabou sendo abandonada pelo Estado francês em virtude da lei de presunção de inocência no ano 2000. Na época, em lugar de se apresentar, Papon preferiu fugir para a Suíça, onde acabou sendo preso e extraditado para a França. Dessa forma, seus advogados, Francos Vuillemin e Jean-Marc Varaut, pretendem aproveitar a oportunidade para apelar imediatamente à Comissão de Decisões Penais da Justiça francesa para que possa ser examinado o recurso apresentado em favor de Papon, mas antes disso esperam obter sua libertação. Hoje, Varaut informou ao cliente na prisão a decisão da Corte Européia. Para o advogado, "a libertação de Maurice Papon se impõe" e a defesa vai solicitá-la imediatamente. Os advogados consideram a prisão ilegal, pois a condenação acabou não sendo examinada por uma jurisdição superior. Esse caso jurídico é mais complexo do que se imagina. Os advogados argumentam também que a presunção de inocência que prevalece hoje na legislação francesa não obriga o acusado a se constituir prisioneiro antes do julgamento de seu recurso. Dessa forma, Maurice Papon continua preso, mas ganhou nova esperança de ser libertado enquanto aguarda novo processo e julgamento. Uma nova batalha judicial sobre o caso Papon foi aberta hoje e ninguém sabe quando vai terminar, mesmo porque a França não é obrigada a seguir a decisão da Corte Européia dos Direitos do Homem. Depois dos fatos que resultaram em sua condenação mais de 50 anos depois, Maurice Papon fez carreira política, tendo sido chefe de polícia de Paris em 1958 e ministro do Orçamento em 1978, durante o governo de Raymond Barre. Seu nome está ligado também à violenta repressão a uma manifestação de argelinos em 1961, e a outra, em 8 de fevereiro de 1962, quando oito manifestantes foram mortos. Papon teve cassada a Ordem da Legião de Honra em 1999.