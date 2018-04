Paquistanês planeja se casar com 2 mulheres em 24h Um paquistanês de 23 anos de idade que planeja se casar com duas mulheres em 24 horas ganhou atenção nacional em seu país. A ideia seria a solução para um difícil dilema: casar-se com a mulher que ama ou com a esposa arranjada por sua família. A lei do Paquistão permite a poligamia baseada no islamismo, principal religião no país, que autoriza que um homem tenha até quatro esposas. Mas, geralmente esses casamentos ocorrem com intervalos de alguns anos e precisam da autorização da primeira mulher.