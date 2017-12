Paquistanesas são espancadas e violentadas em briga por água Duas irmãs foram espancadas, violentadas e obrigadas a caminhar nuas de volta para casa por causa de uma briga por direito à água entre elas e uma outra família no leste do Paquistão, informou hoje a polícia. Dois homens foram detidos por suspeita de participação no estupro ocorrido ontem em Deeranwala, disse Raja Munawar, chefe da polícia local. A aldeia fica a 200 quilômetros de Lahore, capital da província paquistanesa de Punjab. Uma das vítimas, uma mulher de 28 anos, disse à polícia que ela e suas duas irmãs mais novas - uma de 22 e outra de seis anos - foram atacadas por nove pessoas quando trabalhavam na fazenda da família em Deeranwala, disse Munawar. As duas irmãs mais velhas teriam sido espancadas e violentadas. As três foram obrigadas a voltar nuas para casa.