Paquistaneses carregam retratos de Bin Laden e Saddam Pelo menos 50.000 pessoas saíram às ruas da cidade de Multan, no sul do Paquistão, para protestar contra a guerra no Iraque. A manifestação ocorreu depois das habituais orações de sexta-feira, em um clima de grande tensão. A marcha, na qual foram vistos grandes retratos de Osama bin Laden e Saddam Hussein, foi organizada pelo grupo Muttahida Majils-e-Amal, formado pelos principais partidos da oposição islâmica. Desde o início do conflito no Golfo Pérsico, a coalizão de partidos islâmicos já realizou manifestações nas principais cidades do Paquistão. No último domingo, em Pesahawar, cerca de 100.000 pessoas saíram às ruas para protestar contra a guerra. A oposição criticou duramente a decisão do presidente Pervez Musharraf, de apoiar a aliança anglo-americana. Veja o especial :