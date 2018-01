Paquistaneses protestam contra o bombardeio americano Milhares de pessoas convocadas por uma coalizão islâmica se manifestaram nesta sexta-feira contra o bombardeio dos EUA a uma aldeia paquistanesa, onde, supostamente, se encontravam dirigentes da Al-Qaeda. Os manifestantes carregavam placas que traziam os dizeres "Morra Estados Unidos" e "A Jihad (guerra santa) é o nosso caminho", queimando um boneco do presidente George W. Bush. Além do ato em Peshawar, no noroeste do país, se realizarão outros em Lahore e no vilarejo fronteiriço de Wana. As manifestações foram organizadas por Mutahida Majlis-e-Amal, do Fórum de Ação Humanitária, uma aliança religiosa de seis partidos que se opõem à ajuda paquistanesa oferecida aos americanos contra a sua guerra anti-terrorista. Em Wana, na região tribal de Waziristão do Sul, cenário de cruéis operações antiterroristas do exército paquistanês, mais de mil pessoas marcharam pelas ruas. Shahid Shamsi, o porta-voz da coalizão, disse que esta exige a retirada dos soldados americanos que participam das tarefas de ajudar as vítimas do terremoto no norte do país, e os acusa de espionagem.