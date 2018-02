Paquistão abre portas para diálogo com Índia A Índia dá sinais de que está pronta para conversas bilaterais com o Paquistão, uma medida que seria bem-recebida pelo lado paquistanês se houver uma retomada integral dos diálogos suspensos pela Índia no final de 2008, informou um ministro do Paquistão nesta quinta-feira.