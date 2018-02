Paquistão acredita que Al-Qaeda financiou atentado ao consulado O Paquistão tem evidências de que a Al-Qaeda financiou o atentado com carro-bomba em frente ao consulado americano de Karachi, ocorrido no mês passado, no qual 12 pessoas morreram, disse hoje o ministro do Interior paquistanês, Moinuddin Haider. "Nós sabemos que a Al-Qaeda estava por trás do ataque ao consulado dos Estados Unidos", afirmou Haider. "Temos informações seguras de que a Al-Qaeda financiou o atentado". Haider não forneceu mais detalhes sobre a participação da rede terrorista de Osama bin Laden no ataque de 14 de junho. No entanto, oficiais acreditam que o atentado fora perpetrado em conjunto entre a Al-Qaeda e grupos extremistas muçulmanos que atuam no Paquistão. O ministro disse que o atentado à embaixada, assim como o seqüestro seguido de morte do jornalista americano Daniel Pearl e a explosão de um carro-bomba em maio que matou 12 engenheiros franceses, representam uma resposta dos extremistas ao apoio do Paquistão à guerra contra o terrorismo. "Enfrentamos dificuldades depois de nos unirmos à guerra contra o terrorismo. Alguns estrangeiros (extremistas muçulmanos) que viviam no Afeganistão no passado entraram no Paquistão. Eles não estão felizes com nosso apoio à América. Nós sabemos que esses elementos ataram Daniel Pearl e os franceses" afirmou Haider. "Nós sabemos também que eles estão por trás do ataque ao consulado americano". Mesmo assim, Haider assegurou que o Paquistão continuará apoiando a campanha americana contra a Al-Qaeda.