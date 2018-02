Paquistão acusa EUA por suposto ataque de mísseis Duas autoridades paquistanesas de inteligência afirmaram que um suposto ataque de mísseis dos Estados Unidos matou cinco pessoas no Noroeste do país, próximo à fronteira com o Afeganistão. Os oficiais disseram que dois mísseis atingiram uma casa neste domingo no vilarejo de Naurak, no Norte de Waziristan, uma área dominada por grupos militantes acusados de lançar ataques contra as forças norte-americanas ao longo da divisa com o Afeganistão.