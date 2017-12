Paquistão afasta risco de guerra nuclear Em meio a novos confrontos na disputada Caxemira e a alertas para a retirada de estrangeiros, o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, procurou hoje reduzir o crescente temor internacional de uma guerra nuclear entre seu país e a Índia, afirmando que nenhuma pessoa em sã consciência pode conceber tal conflito. "Não creio que algum lado seja tão irresponsável para chegar a esse limite", afirmou Musharraf em entrevista à TV americana CNN. "Eu chegaria até a dizer que ninguém deveria nem mesmo estar discutindo essas coisas, porque nenhum indivíduo em sã consciência pode pensar em ir para tal guerra não-convencional, quaisquer que sejam as pressões." Musharraf reconheceu que "a situação é perigosa e é necessária uma redução da tensão", mas manteve o tom tranqüilizador. "Esperemos que prevaleça o senso comum - da nossa parte, nós nos contemos", afirmou, acrescentando que uma guerra "não seria boa nem para o Paquistão nem para a Índia". O presidente voltou a propor um "pacto de não-guerra" com a Índia e a "desnuclearização do sul da Ásia". E desmentiu rumores de que suas tropas teriam movido mísseis e material nuclear para a fronteira com a Índia: "Isso é totalmente sem fundamento." Do lado indiano, o ministro da Defesa, George Fernandes, afirmou não ver um "perigo iminente" de guerra, mas, ao mesmo tempo, disse não ver também sinais de uma rápida saída para a crise. "Ainda não há solução à vista", disse Fernandes paralelamente a uma conferência de segurança em Cingapura. Cerca de 1 milhão de soldados dos dois lados estão concentrados ao longo de sua fronteira, onde têm ocorrido confrontos diários que já levaram milhares de moradores a abandonar a região ao longo da semana. Hoje, três pessoas - incluindo uma mulher e um garoto de 8 anos - morreram na Caxemira paquistanesa em ataques indianos com morteiros e metralhadoras através da fronteira, informaram autoridades do Paquistão. Na parte indiana, duas pessoas morreram e 37 ficaram feridas em três ataques com granadas lançados por militantes muçulmanos, informaram autoridades da Índia. Nova Délhi acusa Islamabad de armar e enviar militantes para lançar ataques na Caxemira indiana e exige o fim das incursões. Musharraf voltou a negar hoje que apóie tais militantes e reiterou que seu governo "combaterá a militância em qualquer forma". As declarações foram feitas enquanto mais governos estrangeiros aconselhavam seus cidadãos a deixar a região. Depois das recomendações feitas pelos EUA, Grã-Bretanha, Alemanha, Austrália e Canadá, foi a vez do Japão, França e Espanha alertarem para o risco de guerra e aconselharem seus cidadãos a partir, enquanto a ONU ordenava que as famílias de seus funcionários saiam da Índia e do Paquistão. "Isto não é fruto de nenhuma conclusão de que a situação esteja ficando mais perigosa, mas uma tentativa de lidar com a situação potencial (de guerra) antes que ela se desenvolva", afirmou um porta-voz da ONU em Nova Délhi, Feodor Starcevik. Há 260 dependentes de funcionários da organização na Índia e centenas no Paquistão. A concentração de tropas ao longo da fronteira entre os rivais nucleares começou depois de um ataque lançado em dezembro contra o Parlamento indiano, atribuído por Nova Délhi a militantes com base no Paquistão. A crise se agravou com um ataque contra um acampamento militar indiano na Caxemira em 14 de maio, que deixou 34 mortos. Os dois países já travaram duas guerras por causa da Caxemira.