Paquistão anuncia derrota de militantes em duas regiões Tropas paquistanesas derrotaram militantes do Taleban em uma de suas fortalezas próximas à fronteira com o Afeganistão, na região de Bajur, depois de seis meses de ofensiva, segundo o general que liderou as operações, Tariq Khan. Um comandante de outra região do país, chamada Mohmand, coronel Saif Ullah, também afirmou que as tropas paquistanesas venceram os insurgentes locais. A pacificação das duas regiões será um feito significativo para as forças de segurança do Paquistão e poderá levar a uma redução dos ataques às tropas dos Estados Unidos na fronteira entre o país e o Afeganistão. "Eles perderam", disse o general Kahn. Uma ofensiva militar do Paquistão em Bajur, que começou em agosto do ano passado, matou mais de 1,5 mil pessoas - quase todos militantes, de acordo com o exército paquistanês - e forçou centenas de residentes a fugirem para áreas mais seguras. Em Mohmand, o coronel Ullah afirmou que o território está "sob controle das agências de aplicação das leis". O exército afirma que o Taleban estabeleceu um mini-Estado, com seus próprios tribunais e sistemas fiscais, em Bajur, a área tribal semiautônoma mais ao Norte do Paquistão. Segundo o exército, a região se tornou uma porta para os militantes entrarem no Afeganistão. Bin Laden O exército do Paquistão anunciou as vitórias no momento em que enfrenta críticas por fracassar no diálogo com os militantes da região de Swat e em meio a preocupações de que a crescente turbulência política no país possa prejudicar os esforços do governo para acabar com o extremismo. Bajur é uma das regiões citadas como possível local de esconderijo do chefe da Al-Qaeda, Osama bin Laden. O general Kahn afirmou que suas tropas agora controlam as estradas de Bajur, o que impede que os militantes se locomovam livremente. No entanto, Kahn admitiu que cinco altos comandantes dos militantes conseguiram fugir da região, possivelmente para o Afeganistão.