Paquistão anuncia morte de 11 membros do Taleban

Tropas paquistanesas deram combate a extremistas do Taleban em várias batalhas no noroeste do país neste domingo, matando 11 em um reduto de rebeldes junto à fronteira afegã, disseram autoridades. O segundo principal representante do governo em Bajur, Jamil Khan, disse que oito combatentes morreram e vários outros ficaram feridos quando helicópteros e artilharia bombardearam diversas áreas pela manhã. Outros três rebeldes morreram numa troca de tiros em posto de segurança em Tang Khata, uma vila que supostamente estaria sob o controle das forças de segurança do governo, disse Khan. Ele afirmou que as tropas oficiais não sofreram baixas em nenhuma das batalhas. Autoridades dos EUA têm elogiado a ofensiva de dois meses conduzida na região de Bajur, uma área governada por conselhos tribais e tida como um possível esconderijo de Osama bin Laden e do número dois da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri. O exército paquistanês lançou a ofensiva depois que as autoridades do país declararam a região um "grande santuário" de extremsitas da Al-Qaeda e do Taleban, que teriam montado um mini-Estado no local.