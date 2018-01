Paquistão apreende 1,6t de heroína na fronteira afegã Autoridades paquistanesas promoveram o que qualificaram como a maior apreensão de heroína da história do país em uma casa deserta, localizada em uma remota região de fronteira com o Afeganistão, informou um funcionário do governo. Agentes alfandegários apreenderam 1,6 tonelada de heroína na cidade fronteiriça de Kili Ali Akbar, na província do Baluchistão, disse Hayyatullah Khan Durani, porta-voz do Departamento de Alfândega. Segundo Durani, esta foi a maior apreensão de heroína já feita por autoridades paquistanesas. O recorde anterior era de 1,35 tonelada. A apreensão aconteceu na mesma região, na fronteira com o Afeganistão, em maio de 2003. Em novembro último, pouco mais de uma tonelada de heroína e uma grande quantidade de morfina foram apreendidas em três operações separadas promovidas na mesma região.