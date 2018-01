Paquistão: ataque em mesquita mata 9 Cerca de nove pessoas foram assassinadas, incluindo uma criança de 12 anos, quando três homens mascarados invadiram ontem à noite uma mesquita em Lahore, no Paquistão, segundo autoridades locais. Até agora, nenhum grupo assumiu os assassinatos, mas a polícia acredita que o ataque seja parte de uma represália entre os sunitas e xiítas, ambos muçulmanos. Pelo menos 20 pessoas, de ambas as facções, já foram assassinadas em ataques deste tipo desde que um militante sunita foi enforcado no começo do mês de março.