Paquistão busca três suspeitos de atentado O governo do Paquistão, que investiga centenas de muçulmanos radicais após o atentado suicida em Karachi que matou 14 pessoas, entre elas 11 franceses, disse que a polícia está seguindo as pistas dos três homens que compraram o automóvel usado no ataque a bomba. O governo também ofereceu uma recompensa de US$ 35 mil a quem entregar informações, e divulgou um site na Internet para receber as denúncias. Segundo a polícia, três homens, supostamente paquistaneses, pagaram US$ 1,7 mil um dia antes do ataque de quarta-feira pelo Toyota Corolla 1974, usado como carro-bomba. "Estamos elaborando retratos-falados dos três suspeitos que compraram o carro", disse um policial. "Não sabemos se eles estão diretamente envolvidos ou se entregaram o carro às pessoas que cometeram o atentado", acrescentou. O chefe de polícia de Karachi, Syed Kamal Shah, disse que estão sendo realizados testes de DNA, com a ajuda de investigadores da França e do FBI, nos restos do homem que morreu dentro do carro-bomba, que explodiu diante do Hotel Sheraton, onde os franceses estavam hospedados. Mais de mil pessoas ligadas a grupos extremistas foram presas. Acredita-se que extremistas paquistaneses e afegãos se reorganizaram e, sob a direção da Al-Qaeda, cometeram o ataque.