Paquistão cerca 200 combatentes da Al-Qaeda O exército paquistanês reforçou seu contingente na fronteira com o Afeganistão, onde um cerco foi montado para capturar o número dois da rede Al-Qaeda, o médico egípcio Ayman al-Zawahri, que acreditam estar na região, informa a agência Dow Jones. Esta manhã, as forças paquistanesas cercaram 200 combatentes que podem estar protegendo o líder. Até o momento, não há notícia de que tenham se entregado. A operação foi iniciada há quatro dias. Os soldados estão armados com equipamentos de artilharia pesada e helicópteros, tanques e caças também são utilizados na operação. O site da rede de notícias Al-Jazeera informa que 15 soldados paquistaneses morreram desde ontem na ofensiva.