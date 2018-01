Paquistão começa a retirar soldados da fronteira com a Índia Num sinal de amenização das tensões com a vizinha Índia, o Paquistão informou nesta quinta-feira que começou a retirar soldados de algumas áreas da fronteira entre os dois país em resposta a movimentos similares das forças indianas. "O fato é que retiramos soldados daquelas áreas nas quais a Índia não mais representa uma ameaça a nós", disse à The Associated Press o general Rashid Quereshi, porta-voz do Exército paquistanês. Quereshi não informou quantos soldados foram retirados nem quando o recuo será concluído. "Posso dizer apenas que retiramos soldados de certas áreas." No entanto, Quereshi disse que os soldados paquistaneses permanecerão nas áreas onde o Exército da Índia continua mobilizado e "onde a ameaça persiste". Índia e Paquistão possuem armas nucleartes e já travaram três guerras após a independência da Grã-Bretanha, em 1947, duas das quais pela região himalaia da Caxemira.