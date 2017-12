Paquistão: comemoração religiosa reúne um milhão de fiéis A maior comemoração religiosa do Paquistão, o Tableeghi Ljtima, conhecida como festa dos pregadores, terminou neste domingo na cidade de Raiwind, no Paquistão, após reunir 1 milhão de pessoas procedentes de várias partes do mundo. O Tableeghi Ljtima é uma organização internacional de muçulmanos que a cada ano se reúne em Raiwind, perto de Lahore, em uma celebração de fé que dura três dias. Concentrações parecidas se realizam a cada ano em Daca, capital de Bangladesh, e Bhopal, na Índia. Os peregrinos com destino a Raiwind são missionários que dedicaram a vida para expandir o Islã pelo mundo.