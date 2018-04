Paquistão conclui demolição de local onde bin Laden se escondeu

As forças de segurança do Paquistão concluíram a demolição do complexo de bin Laden neste domingo, apagando o símbolo de humilhação para as forças armadas paquistanesas, que marcou um dos períodos mais terríveis das relações entre os Estados Unidos e o Paquistão.

Bin Laden foi morto na casa em Abbottabad no dia 2 de maio de 2011 por comandos dos EUA num audacioso ataque noturno, que deixou o exército paquistanês furioso, por não ter sido consultado. Enquanto boa parte do mundo comemorava a morte, o Paquistão reclamava do que considerou uma violação na sua soberania.

"O processo de demolição do complexo que começou no sábado à noite foi concluído no domingo à noite," disse um oficial das forças de segurança em Abbottabad.

"Toda a estrutura do complexo foi derrubada. Na verdade, demorou um pouco já que o processo de demolição e remoção dos detritos aconteceu simultaneamente."

O motivo pelo qual as autoridades paquistanesas decidiram destruir a estrutura agora não foi esclarecido.

Durante a demolição, as forças de segurança isolaram o complexo e restringiram os movimentos dos residentes próximos ao local.

(Por Jibran Ahmad)