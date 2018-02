Paquistão conclui julgamento da morte de jornalista A Justiça paquistanesa encerrou o julgamento de quatro militantes islâmicos acusados de seqüestrar e assassinar o jornalista Daniel Pearl, do ?Wall Street Journal?. Eles foram considerados culpados e a promotoria pediu a pena de morte, mas o juiz Ashraf Ali Shah deverá anunciar somente na segunda-feira seu veredicto. A defesa pediu a absolvição do militante de origem britânica Ahmed Omar Saeed e seus cúmplices, alegando que as evidências contra eles foram possivelmente forjadas.