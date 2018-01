Paquistão condena gravação de homem da Al-Qaeda O Paquistão condenou hoje as ameaças supostamente feitas pelo número dois da Al-Qaeda, que quer a derrubada do presidente Pervez Musharraf, dizendo que Ayman Al-Zawahri está tentando prejudicar o Islã e prometendo continuar com uma dura repressão em remotas regiões tribais. O governo desenvolve, neste momento, uma operação militar na região tribal do Waziristão do Sul, na fronteira com o Afeganistão, enquanto partidos religiosos islâmicos gritam slogan exigindo um fim para a perseguição. A gravação, que a CIA praticamente reconheceu como original, foi ao ar ontem, através do canal de TV Al-Jazira. O ministro de Informação, xeque Rashid Ahmed, disse hoje que a fita pedindo a deposição do presidente Pervez Musharraf é burlesca e acusa Al-Zawahri de estar causando danos ao Islã. ?Os paquistaneses não aceitam ordens de ninguém?, disse Ahmed numa entrevista à imprensa em Islamabad. ?Esse homem diz que é muçulmano, mas seus atos são contra o Islã e contra o Paquistão.? A gravação não é a primeira convocação de Al-Zawahri para uma rebelião contra Musharraf, um aliado chave na luta dos Estados Unidos contra o terror. Numa fita de áudio e vídeo, veiculada em setembro do ano passado, o braço direito de Osama bin Laden também chamou Musharraf de ?traidor? por ajudar as forças armadas americanas a derrotar o regime linha dura do Taliban, no vizinho Afeganistão. Musharraf, que assumiu o poder no Paquistão num golpe em 1999, responsabilizou a Al-Qaeda por duas tentativas de assassinato contra ele, em dezembro de 2003. No dia 15 de março, ele prometeu expulsar centenas de terroristas estrangeiros do território paquistanês.