Paquistão confirma detenção de mais um líder do Taleban

O Paquistão confirmou que o comandante do Taleban Abdul Kabir foi detido, segundo um funcionário afegão. Siamak Herawi, porta-voz do presidente afegão, Hamid Karzai, disse nesta quinta-feira, 25, que Kabir foi preso há uma semana, no Paquistão.

Kabir dirigia operações do Taleban no leste afegão. A prisão dele faz parte de uma recente onda de repressão contra os insurgentes presentes no Paquistão. Pelo menos quatro líderes do Taleban afegão foram detidos por autoridades paquistanesas nas últimas semanas.

Entre os detidos está o mulá Abdul Ghani Baradar, apontado como o número 2 do grupo, atrás apenas do mulá Mohammad Omar. Baradar foi detido perto de Karachi, há várias semanas, por autoridades paquistanesas auxiliadas pela norte-americana CIA. As informações são da Associated Press.