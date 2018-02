Paquistão confirma prisão de mais um líder do Taleban O Paquistão confirmou que o comandante do Taleban Abdul Kabir foi detido. Siamak Herawi, porta-voz do presidente afegão, Hamid Karzai, disse hoje que Kabir foi preso há uma semana em território paquistanês. O líder dirigia operações do Taleban no leste afegão e a prisão dele faz parte de uma recente onda de repressão contra os insurgentes presentes no país.