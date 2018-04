Paquistão critica Ban por declaração sobre assunto 'interno' O Paquistão disse nesta terça-feira que apresentou uma queixa ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, por uma declaração dele a respeito de "fatos internos" do país. A missão paquistanesa na ONU informou que o embaixador Munir Akram se reuniu com Ban para transmitir o protesto. Na segunda-feira, o secretário-geral se declarou "muito preocupado" com a imposição do estado de emergência e a prisão de ativistas no Paquistão. O presidente Pervez Musharraf impôs estado de emergência no sábado, citando razões de segurança. Críticos dizem que assim ele quer evitar que a Suprema Corte invalide o novo mandato concedido a ele no mês passado pelo Parlamento, sob o argumento de que o líder paquistanês disputou a eleição indireta sem abandonar o cargo de comandante do Exército. Centenas de ativistas da oposição foram presos, e advogados fazem passeatas contra as medidas. Em nota, a missão paquistanesa disse que Akram explicou a Ban "os graves e múltiplos desafios que obrigaram o governo do Paquistão a declarar a emergência". O texto acrescenta que "o escopo [das medidas] é restrito" e que "o governo continua o mais proximamente possível da Constituição, sendo que o gabinete, as assembléias, os governos provinciais e outros órgãos do Estado funcionam normalmente". "O Paquistão permanece comprometido em restaurar a normalidade, o estado de direito e a democracia", acrescenta a nota. Por intermédio de sua porta-voz, Ban havia pedido ao Paquistão que liberte imediatamente os presos políticos e tome medidas rápidas para restaurar a democracia e realizar eleições nos prazos previstos.