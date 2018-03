Paquistão culpa militantes islâmicos por ataque a Bhutto O governo paquistanês culpou militantes islâmicos pelo ataque suicida que matou 133 pessoas na volta da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto ao país. Duas explosões seguidas atingiram o comboio de Bhutto na cidade de Karachi, quando passava por centenas de milhares de simpatizantes reunidos para receber a ex-premiê, depois de anos no auto-exílio. Ninguém assumiu a autoria das explosões, mas a polícia investiga se elas têm conexão com regiões tribais na fronteira com o Afeganistão, que se tornaram redutos de apoio à Al Qaeda e ao Taliban. "Definitivamente, é obra de militantes e terroristas", disse nesta sexta-feira o porta-voz do ministro do Interior, acrescentando que é cedo demais para determinar qual grupo estaria envolvido. Segundo o secretário do ministério Syed Kamal Shah, 133 pessoas morreram e outras 290 ficaram feridas. "A primeira explosão foi causada por uma granada de mão. A segunda foi um ataque suicida", afirmou à Reuters um policial ligado à investigação. "O agressor correu para o meio da multidão e se explodiu." Bhutto, que estava em um veículo reforçado para enfrentar ataques a bomba, escapou ilesa de um dos mais mortais ataques da história de seu país. De acordo com o policial Manzoor Mughal, a cabeça do suspeito de ser o homem-bomba foi encontrada. Estima-se que ele tinha de 15 a 20 quilos de explosivos no corpo. O marido de Bhutto, Asif Ali Zardari, acusou agências de inteligência paquistanesas de envolvimento. Muitos paquistaneses compartilham desta suspeita. Bhutto, 54, tem muitos inimigos no Paquistão ligados ao aparato de segurança e a grupos jihadistas, cuja animosidade data de seus dois mandatos no poder, mais de uma década atrás.