Paquistão dará "toda ajuda" a Washington O Paquistão aceitou colaborar com os Estados Unidos na guerra contra o terrorismo ?todas as vezes em que for pedida ajuda?, disse o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell. Ao mesmo tempo, o chanceler paquistanês, Abdul Sattar, disse, em uma coletiva em Islamabad, que seu país respeitará as decisões do conselho de segurança das Nações Unidas que estabeleçam ações contra o terrorismo. Powell acrescentou que muitos países responderam afirmativamente ao chamado de respaldo para a guerra contra o terrorismo. ?Quero agradecer em particular ao presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, por nos haver assegurado ?toda ajuda possível?, disse Powell. O secretário de Estado não especificou quais as ajudas oferecidas, mas, segundo fontes da CNN, o Paquistão aceitou fechar as fronteiras com o Afeganistão e permitir aos caças norte-americanos sobrevoar o espaço aéreo paquistanês em uma eventual campanha contra o Afeganistão. Antes de entrar na reunião em Camp David com o presidente George Bush e os outros membros da equipe de segurança nacional, Powell disse que o trabalho de formar uma coalizão contra o terrorismo registra muitas adesões. Disse ainda que o objetivo não se restringe a encontrar e castigar os responsáveis pelos ataques de terça-feira, mas sim ?extirpar totalmente a maldição do terrorismo?.