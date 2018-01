Paquistão descobre plano para seqüestro de avião Autoridades paquistanesas descobriram o plano de uma pequena célula terrorista para seqüestrar um avião a caminho dos Emirados Árabes Unidos e talvez explodi-lo, informa o primeiro-ministro do país. ?Provavelmente há um grupo de quatro a seis pessoas que pode tentar seqüestrar o avião, em particular a caminho dos EAU?, disse o premier Zafarullah Khan Jamali. Se acordo com Jamali, as informações indicam que os homens pretenderiam ?explodi-lo no ar ou algo assim?. Não há indício de quando o plano poderá ser executado, nem se seus autores são ligados à Al-Qaeda. ?Seqüestradores não têm nacionalidade?, disse, perguntado se os terroristas seriam paquistaneses. A notícia do plano vem a público um dia depois de o Paquistão ter anunciado que pretende ampliar a segurança em 35 aeroportos do país. Nenhum vôo chegou a ser cancelado.