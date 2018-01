Paquistão desmente morte de um dos chefes da Al-Qaeda Um membro da Al-Qaeda morto na recente operação militar do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, era um militante local e não o chefe de inteligência da rede terrorista, afirmou hoje um porta-voz militar. Na segunda-feira, um porta-voz do Exército, major general Shaukat Sultan, havia dito numa entrevista coletiva que fontes de inteligência indicaram que o chefe de inteligência da Al-Qaeda, que ele citou apenas como Abdulá, tinha sido morto na operação. Outras fontes garantiam que tratava-se de Abdulá Ahmed Abdulá, que está na lista dos mais procurados do FBI. Mas hoje, Sultan explicou que o homem morto na Província Waziristão do Sul era um militante muito menos importante. "Agora posso confirmar que ele era apenas o chefe de inteligência da Al-Qaeda em Wana", a principal cidade de Waziristão do Sul, disse Sultan.