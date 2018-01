Paquistão detém 12 supostos terroristas Policias e agentes de inteligência fizeram neste domingo uma busca em um suposto esconderijo de terroristas no leste do Paquistão e prenderam ao menos 12 pessoas após uma troca de tiros que durou cerca de seis horas. Pelo menos quatro dos detidos são estrangeiros. Um deles ficou ferido no tiroteio. Ainda não se sabe do que são acusados os detidos nem a que grupo pertenceriam.