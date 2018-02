Paquistão detém 7 estrangeiros suspeitos de ligações com Al-Qaeda Auxiliados de perto por agentes do FBI, policiais paquistaneses detiveram nesta quinta-feira sete supostos membros da organização Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita Osama bin Laden, em uma série de operações feitas durante a noite, informaram agentes de segurança. Os suspeitos são originais de Somália e Sudão, disseram os oficiais sob a condição de anonimato. De acordo com as fontes, os alvos das operações eram dois importantes membros da Al-Qaeda. Porém, nenhum dos dois está entre os detidos.