Paquistão detém rebeldes, mas não acha Al-Zawahiri As forças de segurança do Paquistão anunciaram hoje ter prendido cerca de 100 supostos combatentes da rede terrorista Al-Qaeda na ofensiva iniciada no começo da semana contra um bolsão de resistência perto da fronteira com o Afeganistão. Entre os presos, há estrangeiros e membros das tribos de etnia pashtun locais. Os combates continuam e, segundo os militares paquistaneses, entre 400 e 500 combates tentam romper o cerco armado pelo Exército ao longo da fronteira, na província do Waziristão do Sul. O general paquistanês Safder Hussain disse hoje que o grupo deve estar sendo liderado "por algum comandante usbeque ou checheno". "Todas as comunicações que interceptamos são feitas nesses idiomas", disse, dando a entender que o "alvo de alto valor" que estaria entre os combatentes não é o egípcio Ayman al-Zawahiri, lugar-tenente de Osama bin Laden. Indagado sobre se o líder que os guerrilheiros estão protegendo já poderia ter fugido, Hussain respondeu laconicamente: "Talvez." O grupo que resiste à ofensiva do Exército está muito bem armado, segundo o general. Os rebeldes atacam os soldados com granadas de morteiro, foguetes e fuzis AK-47.