Paquistão deve fazer mais testes com mísseis Uma autoridade do primeiro escalão da força aérea do Paquistão disse que os testes com mísseis realizados sábado e domingo foram bem sucedidos e que novos testes devem ser feitos. Na sexta-feira, o governo do Paquistão comunicou aos países vizinhos que realizaria testes com mísseis a partir de sábado até a próxima terça-feira. Amanhã, faz quatro anos que o Paquistão realizou testes nucleares em Chagai, em Baluchistan, após a Índia ter realizado testes semelhantes.