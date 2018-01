Paquistão diz não saber se Bin Laden está vivo ou morto O governo do Paquistão não dispõe de informações sobre onde o milionário saudita no exílio Osama bin Laden estaria escondido nem sabe dizer se ele está vivo ou morto, informou nesta segunda-feira a chancelaria paquistanesa. "Nós não temos informações sobre suas coordenadas. Não sabemos também se ele está vivo ou morto", disse Tasnim Aslam, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, durante entrevista coletiva semanal concedida em Islamabad. Os comentários da porta-voz vêm à tona em um momento no qual especula-se que Bin Laden estaria muito doente ou até mesmo morto. No fim de semana, o jornal francês l´Est Republicain publicou trechos de um documento vazado dos serviços secretos segundo o qual Bin Laden teria morrido de febre tifóide no mês passado. No último domingo, porém, a chancelaria francesa negou saber se o líder da rede extremista Al-Qaeda estaria realmente morto. O paradeiro de Bin Laden é desconhecido. Acredita-se que ele esteja escondido em algum lugar na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.