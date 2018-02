Paquistão diz que guerra com a Índia não é uma opção O confronto entre Índia e Paquistão na região da Caxemira teve uma pausa nesta sexta-feira, após dias de bombardeios no maior conflito entre os rivais em mais de uma década. As tensões esfriaram após o governo paquistanês afirmar que uma guerra com a Índia não é uma opção e que ambos os lados deveriam trabalhar para neutralizar o embate.