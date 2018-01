Paquistão diz que matou chefe da inteligência da Al-Qaeda Um chefe da inteligência da Al-Qaeda, Abdulá Ahmed Abudulá, teria sido morto no Paquistão, durante uma ofensiva em regiões tribais do oeste, destinada a desalojar membros da rede terrorista de Osama bin Laden e da milícia religiosa do Taleban, segundo fontes militares paquistanesas. O Exército paquistanês declarou a operação concluída no domingo e assegurou que foi um sucesso. Cerca de 167 suspeitos foram presos, mas centenas de outros conseguiram escapar. Segundo os militares, o líder terrorista usbeque Tahir Yuldash foi ferido na ofensiva, mas conseguiu fugir. As fontes disseram que comunicações interceptadas de forças da Al-Qaeda falavam com pesar da morte de um homem chamado Abdulá, mas admitiram que o corpo não foi encontrado. Abdulá Ahmed Abdulá, que detém um passaporte egípcio, foi indiciado por suposto envolvimento nos atentados a bomba de 7 de agosto de 1998 contra as Embaixadas dos EUA em Tanzânia e Quênia, que deixaram 234 pessoas mortas, entre elas 12 americanos. Ele está na lista dos mais procurados pelo FBI. Militares dos EUA ainda não confirmaram a morte de Abdulá. Em meados deste mês, o Paquistão anunciara que havia encurralado o número dois da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, mas depois admitiu que a informação era incorreta. Um porta-voz do Exército disse que 63 militante morreram nos combates e 167 foram presos, entre eles 73 estrangeiros. Não foram identificadas as nacionalidades, mas funcionários de segurança disseram que entre eles há usbeques, chechênios e árabes. Do lado paquistanês , 46 soldados morreram e 26 ficaram feridos. Os aldeões começaram a retornar a suas casas, depois de terem procurado abrigo em Wana e outras vilas, durante a operação militar. Alguns exigem, furiosos, compensação por casas danificadas e saqueadas durante a ofensiva. Essa foi a maior e mais sangrenta operação do Exército paquistanês destinada a capturar membros da Al-Qaeda. O presidente Pervez Musharraf, um importante aliado dos Estados Unidos na região, enviou 70.000 soldados à fronteira com o Afeganistão, depois dos ataques de 11 de setembro a Nova York e Washington, área onde suspostamente se concentravam forças da Al-Qaeda e Taleban. No outro lado da fronteira, no território afegão, também se instalaram tropas americanas e afegãs como parte de uma ofensiva à rede terrorista e à milícia religiosa.