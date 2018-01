Paquistão diz que não caíram bombas americanas no país O governo do Paquistão negou informações de que aviões norte-americanos teriam lançado bombas no território paquistanês na região da fronteira com o Afeganistão. "Nenhuma bomba caiu no território do Paquistão", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Aziz Ahmed Khan. Um jornal paquistanês publicou que quatro bombas haviam atingido dois pontos próximos à fronteira. Leia o especial