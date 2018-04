Paquistão diz ter matado 35 militantes islâmicos As Forças Armadas do Paquistão informaram ter matado pelo menos 35 militantes islâmicos numa região montanhosa do noroeste do país cada vez mais ocupada por insurgentes. De acordo com um comunicado do Exército, os militantes morreram numa operação noturna na cidade de Khawaza Khela, no vale do Swat. As forças de segurança usaram helicópteros de artilharia no ataque, segundo o comunicado. O Vale do Swat já foi famoso como destino turístico, mas há cerca de dois anos os militantes islâmicos iniciaram uma violenta campanha para introduzir o regime taleban na região. As informações são da Associated Press.