Paquistão: duas bombas explodem em ferrovia ao sul Duas bombas explodiram com 15 minutos de diferença em uma ferrovia, na noite de segunda-feira, momentos antes da passagem de um trem de passageiros, na região sul do Paquistão. O atentado causou danos na estrada de ferro e deixou dois feridos, disse uma fonte policial nesta terça-feira. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques que aconteceram próximos a cidade de Tandu Adam Khel, município a 250 Km a nordeste de Karachi. Supostamente, o trem deveria passar no intervalo entre as duas detonações, mas as autoridades conseguiram deter o tráfego ferroviário para impedir um descarrilamento.