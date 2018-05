Paquistão e Afeganistão concordam em combater militantes O presidente do Paquistão admitiu neste domingo que militantes afegãos estão operando a partir do seu país e prometeu, ao lado de seu colega do Afeganistão, unir esforços para combater o Taliban e a Al Qaeda. Os países vizinhos costumam trocar mais acusações do que trabalhar em conjunto contra a ameaça das guerrilhas islâmicas -- e Washington teme que a disputa tenha ajudado os militantes a esconderem-se na região montanhosa da fronteira. A formação de conselho, ou jirga, de quatro dias, de políticos afegãos e paquistaneses com líderes tribais, que termina neste domingo em Cabul, foi acertado em Washington, como maneira de forjar a cooperação entre os dois lados. "A jirga de paz conjunta reconhece de maneira contundente o fato de que o terrorismo é uma ameaça comum a ambos os países e que a guerra ao terror deve continuar a ser parte integral das políticas nacionais e das estratégias de segurança de ambos os países", disse a declaração de cerca de 700 delegados. "Não há outra opção para ambos os países além da paz e da união, da confiança e da cooperação", disse o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, no encerramento da sessão da jirga. "Não há justificativa para o uso do terrorismo." Autoridades afegãs acusam o Paquistão de abrigar combatentes do Taliban e da Al Qaeda para enfraquecer o vizinho. O Paquistão nega, mas Musharraf reconheceu que militantes operam a partir de áreas tribais do Paquistão na fronteira com o Afeganistão, que estão em grande parte fora do controle do governo. "Não há dúvida de que militantes afegãos têm apoio a partir de solo paquistanês. O problema que vocês têm em sua região é causado pelo apoio fornecido a partir do nosso lado", disse. Afeganistão e Paquistão concordaram em estabelecer um conselho permanente menor, de 25 membros de cada lado, para garantir que as decisões sejam colocadas em prática e organizar um segundo grande encontro, no lado paquistanês, no futuro.