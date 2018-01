Paquistão e China assinam tratado para cooperação militar O Paquistão e a China assinaram nesta segunda-feira, um memorando de intenções para a cooperação militar no setor da Defesa, informou a agência estatal de notícias do Paquistão. A cerimônia de assinatura, ocorrida no Ministério da Defesa do Paquistão, foi acompanhada por autoridades da Defesa chinesas e paquistanesas e pelo embaixador chinês no Paquistão, Lu Shu Lin, informou o escritório da Associated Press no Paquistão. Representantes de ambos os países expressaram satisfação com a atual cooperação entre os dois países no setor da Defesa e disseram esperar por progressos no futuro. A delegação chinesa também elogiou o presidente paquistanês, Pervez Musharraf; a participação do Paquistão na guerra ao terrorismo e os esforços para se chegar à paz no Afeganistão, informou a agência.