Paquistão e EUA negam presença da Al-Qaeda na Caxemira Paquistão e Estados Unidos negaram hoje que combatentes da rede terrorista Al-Qaeda estejam agindo na região da Caxemira. "É inconcebível que membros da Al-Qaeda conseguissem chegar até a Linha de Controle que separa a zona paquistanesa da Caxemira", disse o general Rashid Kureshi. O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, voltou atrás e afirmou hoje não ter provas claras da presença da Al-Qaeda. Ontem ele disse que haveria indícios de que a rede estaria agindo na região. Rumsfeld declarou que a cooperação entre EUA e Paquistão contra a Al-Qaeda é tão intensa que, se houver dados de inteligência que realmente evidenciem a presença de membros dessa organização terrorista, "o governo do Paquistão os encontraria e se entenderia com eles". Enquanto isso, o presidente Sardar Mohammed Anwar Jan e o primeiro-ministro do lado da Caxemira controlado pelo Paquistão, Sardar Sikandar Hayat Jan, se uniram a cerca de 500 pessoas em uma manifestação na capital regional de Muzafarrabad para denunciar a "política de dois pesos e duas medidas" dos EUA na região. "A luta na Caxemira não é terrorismo. É uma aposta natural de um povo em sua liberdade", disse Anwar Jan. O primeiro-ministro regional disse que a Caxemira "não deve cair no esquecimento quando forem tomadas medidas para moderar a intensificação" de tensões entre o Paquistão e a Índia. "Um povo não pode ser sufocado".