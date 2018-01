Paquistão e Índia acertam roteiro para paz Paquistão e Índia acertaram um ambicioso roteiro para suas negociações de paz, marcando uma série de reuniões para discutir questões problemáticas com a situação na Caxemira, o extremismo e as armas nucleares. De acordo com o cronograma, o diálogo resultará em uma reunião de cúpula, prevista para agosto, entre os ministros das Relações Exteriores de ambos os países. "Nós temos um roteiro básico para o processo de paz entre Índia e Paquistão, acatado por ambas as partes", anunciou o secretário paquistanês de Exterior, Riaz Khokar, em entrevista coletiva concedida ao término da rodada de negociações. "Esperamos que esse roteiro nos leve adiante, rumo a um acordo capaz de solucionar todas as disputas entre Índia e Paquistão, resultando em uma paz duradoura", prosseguiu. Uma série de reuniões entre representantes de médio escalão de ambos os governos começará em abril, logo depois das eleições na Índia. Em maio, espera-se que os dois países discutam medidas de construção de confiança com relação ao poderio nuclear de ambos. O combate ao tráfico de drogas deverá discutido em junho.