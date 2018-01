Paquistão e Índia marcam cúpula para fevereiro Paquistão e Índia anunciaram a data da primeira reunião de paz entre os dois países em dois anos e meio. O encontro ocorrerá entre os dias 16 e 18 de fevereiro, em Islamabad. A agenda da reunião provavelmente incluirá a disputa travada entre os dois países pela conturbada região da Caxemira. O anúncio foi feito simultaneamente em Islamabad e Nova Délhi e ocorre pouco depois de um importante clérigo muçulmano da Caxemira ter exigido o fim dos choques entre as forças de segurança indianas e militantes islâmicos separatistas. O clérigo Umar Faruk, um partidário da solução pacífica para a situação da Caxemira, disse em Nova Délhi que está otimista com relação ao debate sobre um cessar-fogo por parte dos insurgentes e comentou que "a cabeça dos homens armados está mudando". A disputa pela Caxemira está no centro de cinco décadas de hostilidade entre Paquistão, duas potências nucleares vizinhas e rivais. O desentendimento aprofundou-se durante a última década, principalmente depois do início da insurgência armada, em 1989.