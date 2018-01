Paquistão e Índia podem começar a negociar paz em junho As negociações de paz entre Índia e Paquistão, dois rivais nucleares do sul da Ásia, podem começar já em junho, comentou neste domingo o ministro paquistanês da Informação, Rashid Ahmed, em entrevista à Associated Press. "Existe a possibilidade concreta de Paquistão e Índia iniciarem o diálogo em algum momento do início do próximo mês", afirmou. "Não estou passando datas nem confirmações. Trata-se de uma possibilidade. É isso o que posso falar por enquanto." Recentemente, os governos de Índia e Paquistão vêm ressaltando a necessidade de negociarem a paz em estágios.