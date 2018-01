Paquistão é parceiro da Coréia do Norte em programa nuclear Em sua edição deste domingo, o jornal The New York Times disse em uma reportagem que o Paquistão vem colaborando com o programa nuclear da Coréia do Norte em troca de tecnologia de mísseis que possa ajudá-lo em seu confronto histórico com a Índia. Citando funcionários e especialistas, o jornal afirma que o relacionamento entre os dois países é "muito mais profundo e perigoso do que supunham os EUA e seus aliados na Ásia". O Paquistão teria recebido peças de mísseis que permitiriam alcançar qualquer alvo estratégico na Índia. Em um "perfeito casamento de interesses", segundo o NYT, a Coréia do Norte receberia projetos de cetrífugas de gás e de outros equipamentos para enriquecer urânio e usá-lo na fabricação de ogivas.