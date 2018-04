Paquistão e Taleban fecham acordo sobre cessar-fogo O governo do Paquistão e o grupo militante Taleban chegaram a um acordo de "cessar-fogo permanente" no instável vale do Swat, um oficial paquistanês disse neste sábado. O anúncio foi feito no clube de imprensa da cidade de Mingora. Não há maiores detalhes do acordo. No domingo passado (15), o Taleban declarou um cessar-fogo de dez dias, numa demonstração de boa vontade em meio a conversações de paz entre o governo e militantes do grupo. O governo paquistanês já concordou em impor a Lei Islâmica em Swat se os militantes do Taleban suspenderem os combates na região.