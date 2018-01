Paquistão encontra plano contra os EUA em e-mails Agentes paquistaneses encontraram planos para atacar os EUA e a Grã-Bretanha dentro de um computador apreendido quando da prisão de um suposto membro da Al-Qaeda, disse o ministro da Informação em Islamabad. Os planos foram encontrados dentro do computador de Ahmed Ghailani, um tanzaniano procurado por supostos vínculos com os atentados de 1998 contra duas embaixadas americanas na África. Ghailani foi detido em 25 de julho ao fim de um tiroteio de 12 horas na cidade de Gujrat, no leste do Paquistão, disse o ministro da Informação paquistanês, Rashid Ahmed. "Abrimos alguns e-mails do computador de Ghailani sobre (planos para) ataques contra os EUA e a Grã-Bretanha", declarou Ahmed, acrescentando que as informações haviam sido compartilhadas com aliados do Paquistão. O ministro disse ainda que as autoridades também prenderam um outro suspeito considerado especialista em computação e comunicações, e que ele está cooperando com as investigações.