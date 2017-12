Paquistão extradita seqüestrador jordaniano Um jordaniano sentenciado à prisão perpétua por sua participação no seqüestro de um avião da PanAm, que viajava entre Bombaim e Nova York em 1988, foi enviado de volta à Jordânia, informaram neste domingo fontes do governo do Paquistão. Zahid Hussain Al Abdul Latif Masood, também conhecido como Mustafa Hussein, cumpria a sentença de prisão perpétua em Rawalpindi. Ele foi entregue à custódia das autoridades jordanianas no fim da noite de sábado, disseram funcionários do governo sob condição de anonimato.