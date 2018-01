Paquistão fará teste com mísseis no fim de semana O governo da Índia informou ter sido notificado pelo Paquistão de que seu exército realizará uma série de testes com mísseis de curto e longo alcance a partir de amanhã até o dia 28. "O governo da Índia não está impressionado com os testes dos mísseis, os quais claramente são para a audiência doméstica", disse a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Nirupama Rao. Segundo ela, os testes "são de rotina e não têm relação com a situação atual", de disputa pela região da Caxemira.