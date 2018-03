Paquistão faz novos testes com mísseis O Paquistão realizou nesta terça-feira novos testes com mísseis de médio alcance do tipo Hafat IV, informou o canal de TV estatal do país. O Hafat tem um alcance de 764 km e pode transportar uma carga explosiva de até 1 tonelada, entre elas armas nucleares. O míssil foi disparado da área de lançamento em Sonnmiani, ao sul do país e próximo da cidade de Karachi. O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, felicitou os cientistas e engenheiros paquistaneses pelo ?contundente êxito do teste, fruto de anos de trabalho duro, dedicação e excelência profissional?. O primeiro teste aconteceu na última sexta-feira e provocou críticas internacionais, particularmente dos Estados Unidos, que acreditam que essas ações só ajudarão a aumentar a tensão entre o Paquistão e a vizinha Índia. Os dois países têm uma série de mísseis de curto e médio alcance capazes de levar ogivas nucleares. Ambos mantêm mais de mil homens em suas fronteiras. Nova Délhi ameaçou várias vezes declarar guerra contra o Paquistão. Os indianos responsabilizam o vizinho de apoiar os atentados terroristas dos extremistas islâmicos na região da Caxemira e em outras partes da Índia.