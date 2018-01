Paquistão faz teste com míssil nuclear O Paquistão testou nesta terça-feira, com sucesso, o míssil de cruzeiro com capacidade nuclear "Babar Hatif VII", informou a rede de televisão "GEO". O lançamento aconteceu nesta manhã, na presença do presidente Pervez Musharraf e de outros membros do governo. O míssil "Babar" foi testado pela primeira vez em agosto de 2005. Segundo fontes oficiais, o míssil possui capacidade para levar ogivas nucleares e convencionais, e alcança 500 quilômetros sem que seja detectado por algum tipo de radar. A Índia e o Paquistão desenvolveram nos últimos anos mísseis de diversos tipos: de curto, médio e longo alcance, alguns deles com capacidade para levar ogivas nucleares. Em mensagem à nação, Musharraf e seu primeiro-ministro, Shaukat Aziz, parabenizaram pelo sucesso dos testes a equipe de cientistas responsável pelo projeto, o Exército e o povo paquistanês.